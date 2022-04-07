潮流達人坤達歌而優則演，從熱門綜藝節目到選秀導師，他的魅力不僅是獨樹一幟的主持風格，日常穿搭風格更深受喜愛，今年更首次擔任adidas全新形象大使，聯手吳卓源一同演繹全新進化CLIMACOOL跑鞋，搭配SUMMER ATTACK系列服飾，引爆今夏時尚運動風潮！

面對即將迎來的夏日，adidas將CLIMACOOL涼感跑鞋再升級，每個細節設計皆為達到降低腳步溫度，除了穿著透氣，更可於運動時減低腳底的悶熱不適，提高運動效能，無論是運動或通勤都可提供夏日最涼爽的舒適腳感。

全新進化CLIMACOOL跑鞋，透氣輕薄的網布鞋面，鞋身足部中段支撐TPU(透氣通道)，利於空氣流動，增加每一部走動時的沁涼感受，搭配鞋墊為多孔洞設計，大底更採用「鯊魚鰓裂」的切割線作為設計靈感，從腳底就訴求散熱與透氣。此外，這次楦頭加寬，穿起來更舒適，鞋款外型設計更加入時尚元素與穿搭性，包含男女共款的全白運動鞋設計。

adidas全新SUMMER ATTACK系列服飾針對年輕族群推出，清爽配色與夏日印花元素展現絕佳活力，超薄透氣材質與時尚版型，全方面滿足穿搭者需求，機能兼具運動時尚。

由坤達所演繹的男款系列服飾，工裝外套以代表大海與自然的藍、綠撞色設計，展演夏季清爽活力，連帽半襟上衣則以多功能口袋及可拆卸小包，引領機能時尚。亦推出山型LOGO T-shirt與中國象棋元素結合，創新演繹傳統文化符號。

Julia吳卓源詮釋女款系列服飾，以拼接紮染外套、山型LOGO及紮染 T-shirt，展現夏季清爽的氛圍感，自然又柔和的淺紫及石灰色調充滿女性魅力，不論朋友聚會或是戶外運動都合適，展現年輕至上、隨興自在的潮流OOTD。