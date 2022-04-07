清明連假前夕本土疫情升溫，不過還是有確診者趁連假期間到處遊玩，新北市一對情侶4月1日至4日到小琉球旅遊，期間走訪多家知名餐廳、觀光景點等，4天的完整旅遊行程公開後，就有男網友驚呼「根本是小琉球旅遊教科書」，並分享到PTT上，引起鄉民討論。

新北市一對情侶案25149、25150於4月1日起在小琉球遊玩4天3夜，足跡涉及東琉線交通船、大福漁港、墨坊潛水背包客棧、海島女巫咖啡店、洪媽媽早餐店、海龜故事館等地。

一名男網友得知相關消息後，便在PTT八卦板發文分享，看了案25149、25150的足跡，發現他們從第1天抵達小琉球、到第4天離開，從早到晚所有行程和時間都被詳細記錄下來，其中不僅有相當知名的在地麵店、早餐店、網美餐廳，必去的觀光景點也都沒有錯過，讓他忍不住驚呼「根本是小琉球旅遊教科書」。

不少網友看完也大讚，「懂玩又懂吃」、「根本旅遊達人」、「很強欸，網美老木是GoogleMap上找不到的地點」、「感謝讓我知道要怎麼玩」、「已截圖，下次去小琉球就知道怎麼玩了」、「這是旅行社業配吧」、「一堆旅遊書都不及一張確診足跡圖」、「原來是旅遊攻略阿，還以為是足跡呢」。也有網友透露，「島上的人都說，這對情侶是巷子內的」。