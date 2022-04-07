打造特色休憩場域，雲林縣北港滯洪池加種上千顆樹苗。（本報資料照片）

雲林縣北港滯洪池2021年8月完工後有效減緩北港、水林地區淹水情況，並成為民眾運動休憩場域，但缺乏樹木遮蔭美中不足，第5河川局7日表示滯洪池定位為多功能場域，有必要持續綠美化，因此將於9日舉辦植樹活動，請民眾共同來「植樹固碳」，打造充滿綠意的滯洪池。

北港鎮與水林鄉因地勢低窪，居民飽受淹水之苦，經濟部水利署因此規畫在縣道164線上的台糖土地設置北港滯洪池，占地37公頃，其中水域面積25公頃，搭配周邊山水環境與綠美化植栽，營造為景色優美的人工湖休憩熱點。

第5河川局副局長吳明華表示，北港滯洪池土地原為台糖甘蔗田，因此並無既有樹木，施工其間已先種植部分樹苗與花草綠美化，本月9日將舉辦植樹活動，由嘉義大學、竹崎與楠西苗圃提供樹苗，再種植1400餘株喬木與灌木樹苗。

為營造特色景觀同時兼顧生態環境，植栽過程將由專家學者及NGO團體指導，選定落羽松、水黃皮、苦楝、相思樹、大葉桃花心木等13種喬木，以及賽赤楠、台灣樹蘭、厚葉石斑木、桂花、月橘共5種小喬與灌木。

吳明華說，北港滯洪池定位為多功能滯洪池，兼具景觀、遊憩、運動、生態等功能，對於地方發展有極大助益，也是「與水共存」新形態治水思維的示範點。另外，藉由「植樹固碳」促動產業轉型，也是水利署目前的重點工作之一。

雲林縣政府文化觀光處指出，北港滯洪池位於北港鎮與水林鄉交界處，1621年顏思齊來台拓墾於水林登陸並設10寨，滯洪池便在10寨範圍內，配合河川局的植樹營造，將可呈現1處極具文化歷史特色的景點。