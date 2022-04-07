澎湃新聞7日報導，2019年跨省出任青海省委常委、常務副省長，現為青海省委常委、省人大常委會副主任、黨組書記李杰翔被查。李杰翔是大陸今年4月首個落馬的中管幹部，今年以來，已有17名中管幹部被查。

李杰翔出生於1964年3月，內蒙古準格爾旗人，1985年7月參加工作，1985年1月加入中國共產黨，中央黨校經濟管理專業畢業，中央黨校研究生學歷，高級管理人員工商管理碩士。

公開資料顯示，李杰翔曾長期在內蒙古工作，先後擔任過內蒙古自治區發改委副主任、自治區能源開發局局長（正廳級），呼和浩特市委副書記、市長，內蒙古黨委常委、通遼市委書記等。

2019年9月，李杰翔履新青海省委常委、常務副省長，後曾於2020年擔任木里煤田非法開採問題調查組組長。

今年1月，李杰翔當選青海省人大常委會副主任。

公開報導顯示，李杰翔最後一次公開活動是在今年3月31日。當天，青海省13屆人大常委會第31次會議在西寧舉行，他出席會議，並主持了閉幕會議。

值得一提的是，李杰翔在擔任呼和浩特市長時，市委書記為雲光中。後者已於2019年6月被查。因受賄9432萬餘元人民幣，於2020年11月被判處有期徒刑14年。