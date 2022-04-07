俄軍對殉難城市布查（Bucha）的種族滅絕行動惹怒全球，自從幕後主謀奧穆爾別科夫（Azatbek Omurbekov）身分曝光後引起群眾熱議，根據烏克蘭當局情報一項陰謀論指出，這位「布查屠夫」才剛從布查撤軍，現在又將被調回哈爾科夫（Kharkiv）前線，原因推測是俄方想讓他戰死沙場，免於日後被受審作證的可能。

早前烏克蘭宣布奪回首都基輔主導權，就在俄軍撤退之際，許多鏡頭記錄下宛如大屠殺後的慘況，烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)痛批此舉是俄自第二次世界大戰以來犯下最殘酷的罪刑，在他親自視察布查小鎮時，不禁流下眼淚，悼念那些手無寸鐵遭射殺的無辜百姓。其中包括分屍、割舌、性侵等，數百具屍體被棄置萬人坑，景象令人心寒。

奧穆爾別科夫是一位俄軍獨立64機動步兵旅的指揮官，該部隊部署基輔附近的小鎮布查長達一個多月，上周對鎮上人民施以冷血「種族滅絕」對待。綜合外媒報導，俄羅斯國防部表示，奧穆爾別科夫已於3月30日離開布查，目前人在白俄羅斯邊境城市別爾哥羅德(Belgorod)，預計本月8日重回烏克蘭戰事熱點哈爾科夫駐軍。

根據烏克蘭國防部的消息推測，此舉背後恐怕是俄的陰謀論，涉嫌布查屠殺的士兵只剩「死亡」這條路可以走，讓他們戰死沙場以避免日後接受相關審判。然而，情報更進一步透露，在布查事件遭起底後，許多俄士兵意識到他們終究免不了一死，因此萌生退役的念頭，不過全被當局拒絕。