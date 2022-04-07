軟式隱形眼鏡廠望隼（4771）7日公告，部份外銷出貨受裝船日影響，3月合併營收1.1億元，月減約7.91％，年下滑12.05％，不過，該營收將認列於4月，營運將漸入佳境。

望隼表示，由於中國客戶因應備貨需求之訂單回流，持續挹注3月合併營收。另外，受惠於耕耘日本及中國市場有成，代工市佔率持續攀升，預估今年營收表現較去年有顯著躍升。