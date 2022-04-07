裝船影響 望隼3月營收年衰退12.05％ 18:092022/04/07 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟式隱形眼鏡廠望隼（4771）7日公告，部份外銷出貨受裝船日影響，3月合併營收1.1億元，月減約7.91％，年下滑12.05％，不過，該營收將認列於4月，營運將漸入佳境。 望隼表示，由於中國客戶因應備貨需求之訂單回流，持續挹注3月合併營收。另外，受惠於耕耘日本及中國市場有成，代工市佔率持續攀升，預估今年營收表現較去年有顯著躍升。 聚陽3月營收 年減2.7％ 新產、新單助力 材料-KY 3月營收月增73％寫新高 #望隼 #裝船 #合併營收 #月營收 #軟式 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被動元件需求回溫 勤凱3月營收月增27％ 12:332022/04/07 財經 《電機股》因疫停工 氣立3月營收年減5.1％ 16:292022/04/07 財經 台虹3月營收8.16億、月增43.88％ 18:422022/04/06 財經 《其他股》大田3月營收出色 一度觸148元 12:282022/04/07 財經 大田3月營收年增24％ 創歷年單月新高 18:022022/04/06 財經 晶技3月營收11.39億元 第二季營收可望季增5％以上 17:472022/04/07 財經 《半導體》景碩3月營收衝新高 Q1連4季攀峰優預期 07:572022/04/07 財經 《化工股》3因素推動 材料-KY3月營收創高 10:222022/04/07 財經 研揚3月營收歷史次高 Q2更旺 18:522022/04/06 財經 德微Q1營收創新高 Q2業績有望再攻高 19:322022/04/06 財經 信邦3月營收24.53億 創新高 18:422022/04/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。