總統府發言人張惇涵今天傍晚表示，總統府有一名導覽志工確診。該名志工在第一時間回報總統府，在收假後就沒有進總統府服務，目前無症狀進行隔離中。由於該位志工與確診者在連假前皆無接觸史，初步研判對總統府員工及志工應無風險。

張惇涵表示，總統府有一名導覽志工在連假期間的4月2日，曾與友人從事體育活動，這位友人於4月3日因身體不適篩檢確診，該名志工得知訊息後，也於同日進行PCR篩檢並確診。由於該位志工與確診者在連假前皆無接觸史，初步研判對總統府員工及志工應無風險。

張惇涵表示，在此次連假上班日前，總統府鼓勵員工主動進行快篩並進行回報，目前總統府所有員工並無確診案例。然而，面對近日疫情變化，總統府仍依照中央流行疫情指揮中心指引，持續貫徹各項防疫措施，並落實員工與確診者足跡重疊者之健康狀況追蹤。而總統及副總統則由醫療團隊嚴密掌握健康狀況，目前總統及副總統健康狀況皆良好，請各界放心。