新商機！金管會7日宣布，開放專營期貨商可申請100％轉投資設立貿易子公司，經營國內外期交所倉單買賣、交換、避險、融資等與倉單相關的業務，除了為期貨商創造多元新收入外，可協助國內金屬業者降低進口成本，且可有利倉儲所在地的高雄港經濟，即一兼三顧的開放。

證期局副局長高晶萍表示，據財政部統計，2020年台灣有色金屬即銅、鉛、鋅、鋁、鎳、錫的進出口貿易量是新台幣4,421億元，而高雄港有六處經倫敦金屬交易所（LME）指定授權倉儲，可提供標準倉儲500～600億元的空間。

同時，國內金屬業者若經過一般貿易商進出口貴金屬，一噸中介費用約新台幣2,400元，未來若期貨商轉設貿易公司，透過倉單交換，一噸則僅要價1,800元，可協助金屬商降低進出口的中介成本；對期貨商而言，可增加新的收入，且有助提升高雄港的倉儲量及商機。

金管會表示國內有14家專營期貨商，只要調整後淨值不低於40％、財報無累積虧損，即可申請轉投資貿易子公司，但每家期貨商以轉投資一家貿易公司為限，且依規定要100％持股、最低實收資本額1億元，即日起即可申請。

期貨商轉投資的貿易公司以經營國內外期貨交易所倉單買賣、交換、避險、融資及其他與倉單相關的業務為限。專營期貨商應將此貿易子公司列入內控「對子公司監理」的規範，並訂定監督與管理規範及處理程序。

證期局表示，目前國內期貨市場以金融期貨為主，開放期貨商轉投資貿易公司，除有助期貨商業務發展外，並能將台灣期貨市場商品範圍擴及服務實體經濟，對金屬業者、倉儲業者以及LME指定授權倉儲所在地高雄港的經濟，都能產生相當的效益。