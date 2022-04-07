天王周杰倫今（7）日下午在IG透露身體不適，還曬出一張左手注射針頭的照片，不確定是因為恐慌症還是心臟問題，立刻引起廣大好友和粉絲關切；而周杰倫愛妻昆凌稍早也在IG限時動態報平安，表示「一切沒事唷」，謝謝大家關心。

近年來周杰倫樂於透過社群平台分享生活，不時能看到他和愛妻昆凌放閃，也能發現到他們的寶貝兒女小周周和小小周暴風成長中，年初更驚喜宣布準備迎接第三胎的好消息，讓外界對他們一家羨慕不已；豈料，周杰倫今日下午突自曝身體不適，一張大手注射針頭的照片引起熱議。

昆凌在周杰倫抱病號後，也在IG發文報平安，謝謝大家的關心。(圖/ 摘自周杰倫IG、昆凌IG)

畫面中周杰倫沒有露臉，只有露出他注射著針頭的左手，他透露目前病狀，「不知道是恐慌症、還是心臟引起呼吸手麻」，並罕見無奈求助，「有醫師可以給我意見嗎」；底下馬上湧入大票粉絲留言，關切他的健康狀況，「擔心心疼中」、「希望不要有什麼大礙」、「不催歌了不催歌了，好好休息啊」、「哥你還好吧？新歌不急，身體要緊」。

愛妻昆凌稍早也在IG限時動態發文，以13字簡述周杰倫狀況，向大眾報平安，「一切沒事唷，謝謝大家的關心啦」。

而周杰倫所屬的杰威爾音樂表示：「這兩天他呼吸有比較不順暢，醫生打個針讓他放鬆一下，現在沒事了，謝謝大家的關心！」