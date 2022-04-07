蔡淑臻（左）、朱軒洋在《村裡來了個暴走女外科》大談姊弟戀。（公視提供）

陳怡叡（左起）、蘇瀅、杜姸、蔡淑臻、導演賴孟傑、許乃涵、張再興出席《村裡來了個暴走女外科》試片會。（公視提供）

蔡淑臻主演、賴孟傑執導的《村裡來了個暴走女外科》試片口碑極佳。（公視提供）

公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》倒數1個月開播，女主角蔡淑臻7日下午現身媒體試片會，與導演賴孟傑以及演員杜姸、蘇瀅、許乃涵、張再興、陳怡叡（Yuri）共同造勢。蔡淑臻與小她24歲的朱軒洋劇中大談姊弟戀，且第1、2集就有火辣床戲，這也是她第一次和年紀小這麼多的男生演對手戲，且第一次見面就明顯感受「世代隔閡」，很有距離感，後來朱軒洋每天以甜言蜜語終於攻陷她。

蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》飾演人稱開刀機器的「小劉醫師」，調職到鄉村小醫院的第一天，邂逅了朱軒洋飾演的宮廟乩童「阿君」，兩人白天驚險攜手救人一命，晚上又在卡啦OK店命運般巧遇。面對喝醉酒的小劉醫師頻頻放電、調情，招架不住的阿君師當晚就被勾上床、脫光衣服，胸肌上留下兩人激情的證據，超大的草莓印完全藏不住。身為該劇發起人之一且在劇本階段即加入創作的蔡淑臻急著澄清：「先說，我沒有參與選角喔，原本男、女主角人選的設定沒有年齡差這麼大！」她笑虧是導演賴孟傑「獸性大發」，一直調降男主角的年齡，才找了年僅23歲的朱軒洋。

朱軒洋如何打破跟她的距離感？蔡淑臻說，「他每天都跟我說『妳好漂亮』，因為是事實嘛！他會情不自禁看著我說妳好漂亮！」但也直言他第一天非常緊張，緊張到手和腳都卡住。她知道他是為了角色暖身才沒事就稱讚她一下，如果是真心稱讚？「也沒什麼好意外！」她說，其實是這部戲的拍戲排程很好，前面輕鬆，親密戲在後面，「他知道要拍親密戲，想趕快拉近距離，但我不如他的願，因為我的角色小劉醫師的設定，心是關起來的，所以我不會跟他太近，也符合劇中的距離美感。但他覺得不熟很尷尬」。當時朱軒洋也曾求助導演賴孟傑和張再興，賴孟傑教他：「你要愛她啊！」張再興則回他：「你就等她主動撲上你就好！」

不過蔡淑臻坦言，跟著角色一起把心門關起來的想法也讓自己撞牆，兩人第一次拍接吻戲時，她發現親不了他，因為實在太不熟了，因為心理影響生理反應，「在沒有任何肢體接觸前就親下去，我實在辦不到。我後來把他拉去旁邊，抱了30秒，就好了！」那場吻戲後來拍得很順，情緒一下子就到位，「而且我看側拍時，他笑得超開心！」

她透露兩人吻戲真的不少，「大概15場啦！」也坦言有被對方電到，「無法招架！換成你們不會被電嗎？他長那個樣！他的樣子，演愛情戲很容易入戲，會甜言蜜語，又看起來天真無邪」，朱軒洋甚至會突然甜蜜告白：「謝謝你送給我的微笑，太辣了！」但兩人拍完戲就沒聯絡，「他就去拍《逆局》，戀上紀培慧了！」

蔡淑臻說，5年前導演賴孟傑看完原著小說，在朋友婚禮上就問她「如果妳喜歡，我們就一起來做」，就這樣他們找其他兩位製作人一起開會，4人開啟了一段艱難、漫長的路，光版權、醫療case、醫療方式、劇本創作就跑了3年多。

YouTuber蘇瀅在《村裡來了個暴走女外科》飾演護理師「婉君」，超洗腦台詞令人印象深刻。首度演出的她努力做足功課，記熟所有手術使用的器械，但她自嘲：「要拍攝時全部忘光！」因此現場要趕快去詢問醫療顧問，把很多東西記起來，苦喊：「醫療專業是最大的挑戰！」

杜姸在《村裡來了個暴走女外科》飾演住院醫師「緹娜」，特色是手術室的縫合高手。為了練習縫合技術，她可是吃足苦頭，開拍前壓力很大，一開始練習縫豬皮肉，後來用具挑戰性的葡萄皮練習縫合，技術越來越好，受到導演賴孟傑、醫療總顧問小劉醫師很大的鼓勵。

許乃涵在《村裡來了個暴走女外科》飾演護理長「凱莉」有身孕又身兼多職，令人揪心；她笑說，拍攝過程不斷吼叫，呈現一個暴躁的孕婦。但隨後又笑虧蔡淑臻：「對我們演員很賺的一點是：從來沒看過這麼拉遢的名模，現場一直在吃東西，從來沒有見過！」她也透露每次見到有著小狗眼神的朱軒洋，就會忍不住露出姨母笑。

張再興在《村裡來了個暴走女外科》飾演宮廟桌頭「阿亮」，外表兇狠卻有顆純情、可愛的內心，跟朱軒洋飾演的「阿君」是好兄弟。他笑稱：「我們（的角色）是製造麻煩，病人都是從我們這裡出去的！」

醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》故事改編自劉宗瑀醫師的同名小說，女外科醫師「小劉」來到鄉村小醫院，像是都市的牛仔，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。看似救世主般降臨的背後，卻有著傷痕累累的秘密，自我放逐到醫界的邊緣後，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。《村裡來了個暴走女外科》由公共電視出品，《噬罪者》導演賴孟傑執導，蔡淑臻、朱軒洋、風田、杜妍、蘇瀅、許乃涵、湯志偉、楊麗音、海裕芬、鄭志偉、張再興共同演出，全劇10集，自5月7日起每周六晚間9點於公視播出。

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