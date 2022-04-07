為了讓創作者感受最真實的直播體驗，同時進一步掌握消費者的實際需求，圓剛（2417）AVerMedia4月9日選在光華商圈的原價屋三創門市正式開幕，展示圓剛全系列專業影音設備，包含專業視訊、遊戲直播、影像工作者的各種使用情境，都能在原價屋三創門市找得到。

圓剛AVerMedia洞悉直播趨勢的轉變，鎖定尋找最高規格的直播品質的直播主、想與朋友同樂，分享遊戲體驗的消費者、甚至手機直播的網路商家，提供相對應的直播組合，以近期言之，就一口氣推出了可以將相機直接當作清晰4K視訊鏡頭的「4K相機直播擷取盒BU113」，可提供95度超廣視角的「超廣角網路攝影機PW315」，可以直接安裝相機、麥克風、網路攝影機和平板的「創作者多功能支架BA311」，以及可整合所有直播所需的影像聲音的「AX310直播控制器」，以為直播主提供完整的組合。

為打響第一砲，圓剛指出，4月9日開幕當天還特別邀請知名網紅Sandy，與現場來賓一同進行直播體驗、比賽抽獎、限時優惠等活動。

圓剛AVerMedia表示，本次設立實體專櫃除了讓電腦組裝玩家能夠實際體驗產品，也讓一般消費者可以嘗試自己做直播，了解架設環境，此做法和圓剛的品牌理念「力求讓一般消費者可以輕鬆上手，致力於提供最好的產品使用體驗」相符！