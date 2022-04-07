博世Bosch Sensortec推出新一代氣壓感測器BMP581，為穿戴式、聽戴式及物聯網裝置，提供低功耗、高精度的高度追蹤功能，適用於健身追蹤、跌倒偵測、室內定位和導航等功能，讓創新應用成為可能。

Bosch Sensortec執行長Stefan Finkbeiner表示，新款BMP581延續前幾代博世感測器的卓越效能和超低功耗，並在精度方面再創突破，可以準確測量低至7.6 μg的氣壓波動，相當於一隻蚊子重量的千分之一。

得益於測量精度的大幅提升，這款感測器能靈敏地偵測公分級的高度變化，於健身應用中可精確監測運動狀況，甚至能夠分辨出單個引體向上或伏地挺身動作，並提供室內定位、導航，以及樓層偵測高精度位置資訊，可用於美國緊急呼救需求（E-911）。此款感測器能大幅提升無人機的飛行穩定性和著陸精準度，亦可用於家電中的水位檢測功能，避免溢水。