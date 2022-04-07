工業電腦廠安勤（3479）受惠投/驗票機、智慧醫療、邊緣運算等產品需求強勁，大客戶積極拉貨，在手訂單能見度直達年底，且各主要產品線齊步成長，增幅達雙位數，營運動能樂觀。法人預估，安勤今年營收有望挑戰2019年新高水準，獲利表現優於去年。

安勤7日舉辦法說，總經理張嘉哲表示，受到疫情、缺料因素影響，導致客戶訂單壓抑近兩年時間，不過，隨著各國政府朝向與病毒共存，陸續邁向解封情況，也使得終端下單需求顯著回溫，目前訂單能見度看到年底，就出貨數量來看，樂觀看待各產品線將有雙位數成長。

安勤去年營收區域占比以美洲49％最高，其次依序為歐洲21％、亞洲20％、台灣8％、其他2％。展望今年，在手的投/驗票機訂單還有8,000多套，若缺料問題進一步解決，預計今年全數出貨。

而智慧醫療部分，受惠大客戶拉貨動能增溫，今年將有高速運算專案少量出貨，明年導入量產，規模將達千台以上。另外，像是人機介面、與NVIDIA合作的AI邊緣運算專案，以及博弈換機需求等訂單都陸續回籠，挹注業績表現。

法人預估，安勤主要產品線同步成長，訂單需求強勁，預料第二季業績將維持高檔，全年營收有機會突破60億元大關，挑戰歷史新高，今年毛利率拚返25％水準，推升獲利向上。

針對缺料問題，張嘉哲表示，目前仍有面臨長短料問題，最缺的還是PMIC、MOSFET及部分成熟製程IC，預期第三季較有機會看到料況顯著緩解，將持續觀察消費型電子需求，解決工業電腦缺料困境。

為了滿足客戶產品交期，安勤在生產出貨前都有進行協商，其中，約有4成訂單需要到現貨市場進行採購，除了正常產品單價外，並把溢價幅度額外提供給客戶，以反應生產成本。

此外，安勤積極布局AIoT領域，拓展四大核心技術，第一、高效HPC專案今年陸續出貨；第二、邊緣運算，應用在零售物件辨識，如麵包機、外送餐點再確認等，今年有機會量產；第三、UWB超高寬頻精準定位，由於軟體開發需要較長時間，還在送樣階段；第四、OOB頻外管理，明年加入貢獻，扮演公司營運中長線動能。