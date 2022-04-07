半導體測試介面廠雍智（6683）7日召開法人說明會，受惠於IC測試載板及IC老化測試載板出貨動能，加上已獲晶圓代工龍頭認證並打進先進製程供應鏈，雍智樂觀看待今年營運成長，並將擴大資本支出逾1.5倍達2.25億元擴產，以因應客戶強勁需求。

雍智去年合併營收14.82億元，稅後淨利4.20億元，同創歷史新高，每股淨利15.50元。由於半導體產能供不應求，對於測試介面產品拉貨強勁，雍智3月合併營收月增17.0％達1.38億元，為歷年同期新高，第一季合併營收較上季微增至3.68億元，較去年同期成長4.9％，表現優於預期。

雍智表示，為因應客戶需求提升，規畫持續擴增產線，添購生產與檢測設備，加上已打入晶圓代工大廠供應鏈，應用擴展至人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）領域，將透過購地自建或買下現有廠房土地擴產，資本支出預計將逾2.25億元，較去年增加1.5倍。