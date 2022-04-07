陳姓女貓奴因2016年赴日求學，將2隻幼貓「糖糖」、「KIKI」託付給林女、陳女飼養，並約定按時給付飼養費用，經過3年，陳姓貓奴返台後打算要要回糖糖、KIKI接續飼養，但林等2人表示，2幼貓已長大適應環境，不願歸還，願將之前的飼養費將匯還，檢察官認定林等2人幫忙他人處理事務，將他人的持有物占為己有，依侵占罪起訴2名愛貓人士。

2016年3月，母貓將剛出生的幼貓叼到林等2女經營的鹹酥雞店，林女則在臉書貼文「誠徵貓奴」，希望有愛貓的人飼養，陳姓貓奴留言，願意飼養，但她要去日本求學，沒有適合的環境，不過，願意支付飼養費用，委由林、陳兩女代為照顧，直到她返國，再接著飼養，雙方同意並公證認養過程。

陳2019年6月返台，打算飼養從未看過的糖糖、KIKI，不料林等2人傳訊稱，考量幼貓健康，且已適應她們提供的環境，並詢問陳女帳號，打算要匯還3萬8000元給陳姓貓奴，拒絕歸還貓咪。

起訴書指出，林等2人主觀上認定糖糖、KIKI的主人是陳姓女貓奴，她們只是代為飼養，依陳姓貓奴提供的對話紀錄，她都有關心幼貓生活的情形，並持續支付相關費用，證明她擁有所有權，而林等2人以不法所有的意思，將2隻幼貓佔為己有，涉犯侵占罪，並法起訴。