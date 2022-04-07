民進黨立委鄭運鵬日前提出國考廢考國文引發社會嘩然。考選部今天在考試院會提出中文能力分析專案報告，未來國文科目測驗題以評量閱讀理解能力為重點；作文設題設計將朝向多元的取材和型式調整。考試院院長黃榮村強調，語文屬於公務人員重要的基本能力，要求考選部審慎研議，以滿足現代政府運作所需。

考試院今天召開會議，考選部提出「現代化政府治理人才所需之中文能力分析」專案報告，彙整政府機關從教育、用人需求、考試、訓練等方面所提意見，與會委員提出相關建言。

考選部在報告中指出，中文能力為公務人員的核心職能，而各用人機關對於公務人員中文能力的需求，大致可彙整成四個面向：第一是論述表達能力；第二是閱讀理解能力；第三是邏輯思辨能力；第四是溝通能力。

考選部指出，目前公務人員考試列考國文主要為作文與測驗題，對提升國文科目評量效能的具體作法，較多數機關建議可改以多元化寫作來替代長篇作文，取材上要儘量貼合公務機關業務實際運作狀況，如列考新聞稿、摘要評論、宣導文案、申請案件擬答等等試題。也有機關建議減少或刪除國學常識測驗題的占分比例。

考選部表示，對於各機關提供之各項精進國文科目意見，將作進一步探討。雖然各機關因業務性質有別，致所需要的核心職能不盡相同，但中文能力應屬共通性職能。未來國文科目的精進方向，測驗題將減少評測記憶性、艱深冷僻試題，以評量閱讀理解能力為重點；作文設題設計也將朝向多元的取材和型式調整；並針對不同職務特性配合測驗目標設計試題。

考選部說明，目前已針對高考二級、高考三級及普通考試國文科目列考題型研擬改進措施，自112起，將高考三級及普通考試列考題型調整為作文與測驗混合題型；113年起，將高考二級列考題型調整為僅有作文題型；而初等考試則仍維持只有測驗題型。

考選部表示，各等級考試採差異化的評量方式，將可提升衡鑑效果，未來並視各等級考試之評測結果，再進一步思考調整國文科目列考題型，或以含評測語文推理在內的性向測驗等其他方式，以持續精進初任公務人員中文能力。

黃榮村強調，語文屬於公務人員重要的基本能力，請考選部與用人機關及典試委員會審慎研議，彙集各方意見並凝聚共識，作為後續精進國文科目試題型式或內容的參考，以滿足現代政府運作所需。