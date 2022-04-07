國道3號古坑交流道北上的交流道在271公里處，匝道口在158甲線的朝陽村。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善表示感謝中央體恤地方財政困難，全額負擔改善經費，縣府將積極辦理用地取得作業，期盼在地方中央共同合作下順利完成。（周麗蘭攝）

國道3號古坑交流道的北上、南下匝道口不在同一處，相距9公里遠，用路人須繞過5個村莊才能抵達，迷路者很多，雲林縣府爭取高速公路局設置側車道，使與之和國三平行，免去迷路困擾，高公局2月9日核定經費9.97億，預估今年9月動工。

國道3號古坑交流道於2016年完工通車，南下的古坑交流道在269公里處，出口匝道在149甲線的荷苞村；而北上的交流道在271公里處，匝道口在158甲線的朝陽村。

該處交通動線紊亂，用路人一旦下錯無法回頭，必須繞行古坑5個村、9公里，甚至繞1小時還找不到，東和派出所自製簡易地圖指引，用路人批評多年。

雲林縣長張麗善2019年拜訪時任交通部長的林佳龍，請求協助興建側車道，在國道主線兩側增設平面道路，以最短距離銜接匝道口，改善設計缺失，免去用路人繞行困擾。

高速公路局今年2月同意核定總經費9.97億，其中用地費用1.23億，工程經費8.74億，概估工期21個月。

縣長張麗善、工務處長汪令堯今（7日）到荷苞村舉行說明會，她感謝中央體恤地方財政困難，全額負擔改善經費，縣府將積極辦理用地取得作業，期盼在地方中央共同合作下順利完成。

工務處長汪令堯表示，古坑交流道的側車道將採1快車道、1機車道配置，雙向長度約3公里，工程依協調結果委託公路總局西部濱海公路南區臨時工程處辦理，完工後側車道將納編為鄉道系統，目前已完成基本設計。