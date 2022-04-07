原本盛夏才盛開的荷花，新月橋下人工濕地的荷花提早從3月下旬陸續綻放。（新北市高灘地工程管理處提供）

荷花原本7月盛夏才會開花，新月橋下板橋端「新海三期人工濕地」池塘的荷花，竟從3月下旬就迫不及待陸續綻放。新北市高灘處表示，早開的荷花預計可持續到5月，民眾可趁春季氣候宜人的時候到濕地賞荷，細品幽幽荷香，喜愛攝影的朋友也可來此搶拍綠鮮粉豔的出水芙蓉。

北部的荷花季節約在6月到8月之間，新月橋下濕地陽光充足、溫暖潮溼、通風良好，讓新月橋下的荷花提前在今年3月底就陸續開花，粉嫩的花苞與青翠的荷葉擠滿了池塘，渾然天成一幅美麗的風景名畫。

到濕地搶拍荷花的攝影同好說，清晨5、6點荷花的花苞會漸漸打開，若要來賞花或拍攝出較吸睛的照片，建議在晴天的上午9點至11點光線較佳的時段，即可拍攝到荷花、荷葉色澤飽滿的照片，若是遇到綿綿春雨，還可捕捉到雨珠在荷葉上滾動的晶瑩動感。

高灘處表示，目前荷花盛開的池塘屬於人工濕地，由於濕地主要功能在於水質淨化及生態棲地復育，主要水源來自於都市汙水，荷花出淤泥而不染，正好印證了濕地的淨水功能；但也提醒民眾，觀賞濕地美景，建議用眼觀察、用耳聆聽及用心感受，切勿接觸水體或任意摘食濕地的植物。

目前早開的荷花預計可從現在持續到5月，想要及早欣賞到荷花美景的市民朋友，可以到新月橋板橋端的新海三期人工濕地參觀；若想更進一步了解大漢溪人工濕地，可洽詢華江橋下的大漢溪生態廊道導覽中心預約導覽服務，在賞景遊憩之餘，更深入了解人工濕地的功能，提升環保意識。