半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest），隆重推出針對旗下Hadatomo系列光聲顯微鏡所設計之最新3D影像瀏覽器Euclid。Euclid瀏覽器能以疊加方式，整合Hadatomo工具量測得到的數據，透過3D影像呈現皮膚中的黑色素、血管網絡和皮膚結構等，並輕鬆製成斷層掃描圖。
不僅如此，還能直接匯入影像顯示條件設定檔，方便比較各項量測數據。此款操作簡便的3D影像瀏覽器，是美容和醫療保健領域進行皮膚研究最理想的輔助工具。
Euclid 3D影像瀏覽器可從下列網址免費下載，就算未持有Hadatomo系列光聲顯微鏡，亦能運用範例資料了解Euclid的優異表現。
Euclid 3D影像瀏覽器能以立體方式呈現由Hadatomo系列顯微鏡測得之三度空間數據。使用者能旋轉或從任何角度檢視影像，也能輕鬆切換成由上往下或側面檢視的視角。使用者能按需求選擇疊加顯示有關黑色素、血管網絡和超音波之皮膚結構影像，並能擷取水平或斷層影像，藉以將XYZ軸上之疊加影像的某重點區域個別獨立出來。疊加影像之XYZ軸三維座標上的任一區塊，都能再單獨擷取出水平或斷層影像。
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