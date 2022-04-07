公共自行車Youbike因租借方便、站點多，深受民眾喜愛，桃園自2019年12月起新會員註冊時會自動替民眾投保，不過舊會員須自行至官網填寫資料投保，投保率僅44％，遭市議員點名應加強宣導，對此交通局已廣發5萬多封簡訊提醒舊會員投保。

桃園市截至今年1月已有1萬多輛Youbike在線上服務，自2016年2月啟用至今累計租借次數已經突破5300萬次，平均每日周轉率約3至4次，顯示有不少民眾會選擇Youbike作為通勤工具。

市議員黃婉如指出，公共自行車Youbike投保率低，目前僅有44％，其餘56％未投保者若出狀況誰來負責？她認為公共自行車傷害險的宣導不足，民眾有些人根本不知道，另外也要求交通局祭出鐵碗手段，如若沒有投保就強制鎖卡。

交通局局長劉慶豐回應，公共自行車服務契約將於11月屆期，已請顧問公司評估整體交通狀況，無論未來是哪個廠商得標，都會在合約內要求須投保公共自行車傷害險，若使用者不肯投保則需自行承擔後果。

交通局運輸規畫科長曾啟倫表示，為提高桃園微笑單車投保率，自2019年12月1日起，新會員註冊時須填寫身分證字號及出生年月日等實名資料，經新會員同意後，輸入的第1張會員卡即會自動幫民眾投保。

曾啟倫說，針對使用率高卻沒有投保的舊會員，市府自去年11月起已廣發5萬8千多封簡訊，向民眾宣導傷害險投保資訊，投保率從30％提升至44％。另也有規畫請教育局、大專院校協助向校內師生宣導，在路邊停車繳費單上廣告等。