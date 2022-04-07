藍星蕾明將與具俊曄打對台，同天拚人氣。（WAVE提供）

來自新加坡的亞洲百大DJ藍星蕾，擁有甜美臉蛋與魔鬼身材備受注目，在IG更是高達275萬人追蹤，她將於4月8日現身信義區夜店「WAVE CLUB TAIPEI」擔當DJ，吸引許多人想一睹「電波女神」藍星蕾的來台首秀。

據了解，本週五信義區堪稱後疫情時代首度眾星雲集，自與大S閃電再婚具俊曄受到台韓兩地關注，在台討論度更是瞬間爆表，同樣身為DJ的具俊曄，蜜月期間也不得閒，因為他即將在明天首度現身鄰近的信義區夜店，隔空交火新馬亞洲百大女神藍星蕾。據業者透露原先也同步邀約具俊曄同台演出，在行程無法配合的情況下被迫婉拒邀約，不料竟演變成隔空交火的韓星兩地國際DJ秀大戰，令人十分期待。

此次邀請星馬女神藍星蕾表演的「WAVE CLUB TAIPEI」在2021年被英國雜誌《DJ Mag》評選全球百大夜店第45名，首度進榜就榮獲台灣第一名的殊榮，過去曾邀請Dash Berlin、NERVO、Danny Avila等世界百大現場演出，更支持台灣電影，提供場地給即將在今年上映的國片《山中森林》拍攝。這次邀請藍星蕾的消息曝光後，詢問度爆表，最貴的包廂更是突破20萬，直接銷售一空，兩地DJ大戰，藍星蕾叫板具俊曄不遑多讓。