女星周曉涵在前(5)日深夜「一圖驚人」，突然在個人抖音平台上傳一部與打赤膊男友人在「床上」做雙人瑜珈的影片，該男僅穿一件四角褲，不少人猜測就是緋聞男友「蘇熙喆」；後來周曉涵親自回應，坦言「喝多了」事後很後悔，原由是與朋友們喝多了打賭輸了；但周曉涵的媽媽看了氣炸，據經紀人說法，媽媽傳了長長的簡訊教訓她，展現了「您母表示不開心」的家長威嚴，連她的酒牌都奪走了。

周曉涵前(5)日突於在個人抖音上傳動態影片，畫面中一位精壯男打著赤膊，只身穿一件四角褲躺在床上，雙手緊抓著周曉涵的腿，而周曉涵也撐著男方的小腿，兩人的頭身方向相反互相支撐，坐著看似「雙人瑜珈」的運動；周曉涵素顏綁包頭戴黑框眼鏡，身穿膚色運動上衣及黑色居家褲，兩人自然互動感覺相當親密熟稔，不少人猜測男方就是傳說中的緋聞男友「蘇熙喆」。

周曉涵和長得像蘇熙喆的赤膊男在床上做雙人瑜伽，目前影片已被刪除。（圖／取自周曉涵抖音）

這則動態後來雖然刪除，但已經被截圖披露於媒體報導；周曉涵昨(6)日在IG無奈解釋說：「啊不就是一群朋友出去玩，喝多了玩大冒險，輸了就抖音挑戰，上傳幾小時嗎？獅子座就是激不得呀！也沒啥啦」；她坦言隔天回想確實有點後悔，笑稱已經下定決心：「再也不喝了！」

周曉涵透過經紀人解釋說：「當天是《機智校園生活》劇組休假，把握難得的假期跟朋友們喝多了，玩遊戲輸了就上傳抖音挑戰，想說幾小時後下架應該沒關係吧？起床看到自己那麼狼狽非常後悔，但已引起軒然大波。」；而最生氣的應該是周媽媽，看到女兒這樣的畫面被瘋傳，傳了長長的簡訊教訓曉涵，也奪走了周曉涵的酒牌。（根據《應課稅品條例》第2條，「酒牌」是指在牌照指明的處所售賣或供應酒類以供在該處所飲用的牌照。）

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