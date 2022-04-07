立法院三讀通過修正道路交通管理處罰條例，明定公路主管機關31日起可公布10年內第2次酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。市議員黃敬平指出，據交通大隊資料顯示，桃園今年1月第1周累計有248件酒駕，平均每天有多達35人酒駕，令人心驚，更點出台南早已率先公布，桃園是否跟進？交通局回應，只要裁決書送達、程序完備，預計6月會公布。

交通局7日進行工作報告，黃敬平拿出交通部道安統計資料，全台酒駕死亡人數高達290人，酒駕死亡人數最多的是高雄市，多達34人，較前1年同期增加11人，而桃園市、屏東縣酒駕死亡人數也高達32人，與高雄市名列全台酒駕死亡人數最多縣市前3名，要求市府應鐵腕執法擺脫「酒駕之都」惡名。

黃敬平說，台南市政府已率先公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實，要求桃園市政府也趕緊跟進，並把資訊放在官網首頁明顯的位置，以遏止酒駕惡習，另也要求應針對酒駕累犯先寄送相關宣導教育通知。

交通事件裁決處長張丞邦表示，並不是馬上取締開罰就能公布累犯個資，民眾收到裁決書後有1個月的時間可以向管轄地方法院行政訴訟庭提起行政訴訟，因此須等法定救濟期間屆滿1個月後，市府如未接獲地方法院通知，才能認定裁決處分已確定，實務作業應以裁決書送達後2個月，若仍未接獲行政訴訟才能公布，為此預計6月公布。

張丞邦指出，酒駕累犯照片部分已發公文請警察局配合，在取締酒駕時拍照記錄，以便若是累犯可將資訊公布。至於議員建議向酒駕累犯寄送相關宣導通知，未來將在裁決書上加註警語，以此達到最快的警示效果。

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