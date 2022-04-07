聯準會（Fed）釋出激進升息訊號，拖累美科技股大跌，加上本土疫情飆升，台股連兩天急殺，今（7）日收盤崩跌343點，收在最低 17178 點，所有均線全面失守。財信傳媒董事長謝金河示警，台股真正的考驗在今年，半導體產業充滿較大變數，外資把晶圓雙雄當成提款機，貨櫃三雄本益比剩3倍，投資人仍不買單；此外，台股能否續創新高有兩大關鍵，首先看企業淨利能不能超過4.3兆元；再者貨櫃航運是否能挑戰去年獲利。

謝金河在臉書發文指出，上市上櫃公司日前公布前一年度業績，全體上市櫃公司淨利加總4.298兆元，這個數字與他在第三季財報公布後，預估保守4.2兆，樂觀4.3兆元，正好落在這個範圍，而且，幾乎是最高達標。

他分析，4.298兆元的淨利到底是多好？在2019年之前，台灣全體上市櫃企業淨利從未超過2兆，前（2020）年2.46兆元，已是史上最佳成績單，去（2021）年的4.298兆元比前年的2.46兆元成長74.72%，這是去年全球盈餘增長最大的市場。有了去年空前新高的盈餘，今年配發的股利可能高達2.7兆元，在通膨壓力降臨，美國10年債殖利率逼近2.5%的情況下，台股今年殖利率可能落在4.5%上下，這是全球股市回報率最強大的市場。

謝金河說，若從個別公司淨利來看，台灣去年有8家淨利破千億元的企業，龍頭老大台積電5965.4億元遙遙領先，貨櫃三雄全部都在榜上，三家加起來5076億元，已十分接近台積電，再來是富邦金及國泰金，鴻海和聯發科緊跟在後。此外，台塑四寶、面板雙虎、中鋼都是獲利大戶。

「但這些獲利很好的公司，今年股價都有壓力，從晶圓四雄到貨櫃三雄，台塑四寶、面板雙虎，本益比都愈壓愈低，最根本問題是今年的景氣，是不是繼續長紅？」

謝金河提醒，今年的半導體產業充滿較大變數，外資把晶圓雙雄當成提款機，貨櫃三雄本益比剩3倍，殖利率在15%上下，投資人仍不買單，友達去年EPS 6.37，股價連20元都守不住，但只有去年淨利近1兆元的金融股最穩健，這是因為未來進入升息循環，銀行業利差將拉大，股價也跟著水漲船高。

他認為，今年台股能不能繼續創新高，最簡單的指標是今年企業淨利潤能不能超過4.3兆？還有很難抓到景氣榮枯的貨櫃航運，今年能否繼續挑戰去年獲利紀錄？緊盯今年有機會比去年更好的產業或公司，才是投資重點！