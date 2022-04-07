台灣電動機車龍頭Gogoro赴美掛牌，創下台灣海外掛牌企業市值最高的獨角獸，觀察最近五天 PPGH （股票代碼 PPGH）轉碼成 GGR 過程中的股價變化，PPGH 股票在紐約時間 4 月 4 日下午 4 點的收盤價為每股 12.74 美元，對照 GGR 股票開始交易首日的收盤價（紐約時間 4 月 5 日下午 4 點）為每股 14.02 美元，以 5 日收盤價對 4 日收盤價計算，實際為上漲約 10.05 ％。

Gogoro 與 Poema Global完成 SPAC 業務合併的時間是 2022 年 4 月 4 日，在業務合併後，原持有 PPGH 股票的投資人，其持有的股票已全數轉換為代碼 GGR 的股票，股數相同只是代碼改變。如同以上所附圖表，Nasdaq 官方網站也已將 PPGH 和 GGR 的股價歷史數據串接在一起。

Gogoro指出，4 月 5 日因部分第三方股票數據系統（如 Yahoo! Finance 與 Google 等）仍將 PPGH 與 GGR 視為不同的兩檔股票，故比照傳統 IPO 首日交易邏輯，直接引用 4 月 5 日當天 GGR 的開盤價與收盤價進行漲跌幅計算。透過以上 Nasdaq 交易所官方數據平台所提供的完整資訊，已經證明 Gogoro 並沒有發生上市首日收盤價下跌之情事。