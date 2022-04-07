金門縣爭取經濟部工業局補助設置31處智慧健康照護站，提供血壓、血氧、額溫、身高、體重等量測功能，即日起至9／30，只要加LINE量血壓，就可參加月月抽好禮，獎項有藍芽語音型2合1血糖血壓機、藍芽額溫槍、藍芽喇叭、小米運動手環外，縣衛生局再加碼200元禮券及玻璃保鮮盒各25份。

全縣智慧健康照護站設置地點有金門醫院1、2樓門診區、金門醫院烈嶼分院、各鄉鎮衛生所。公共據點有金門縣政府服務台、金門縣社會福利館、各鄉鎮公所、金酒公司。社區據點有金門縣長青會、前水頭社區活動中心、和平新村社區發展協會、瓊林村社區發展協會、正義社區活動中心、下莊社區發展協會、料羅灣社區活動中心、忠孝新村社區關懷據點、大洋社區發展協會、三山里辦公處(碧山東店社區關懷據點)、榜林社區發展協會、古寧頭社區、盤山村社區發展協會、羅厝社區活動中心、東林社區。

縣衛生局鼓勵鄉親踴躍加LINE量血壓，只要至縣內設置的智慧健康照護站，完成3步驟即可參加月月抽好禮活動。步驟一：插入健保卡註冊會員、完成血壓量測。步驟二：掃碼QR code加入金門共照雲完成LINE綁定。步驟三：開啟接收量測結果。

縣衛生局說明，「加LINE量血壓、月月抽好禮」活動，除合作廠商「先進醫資股份有限公司」辦理的全國性抽獎活動，獎項有藍芽語音型2合1血糖血壓機、藍芽額溫槍、藍芽喇叭、小米運動手環外，金門縣再加碼200元禮券及玻璃保鮮盒各25份，活動即日起至111年9月30日止。

另外，在111年4月底前完成上述步驟之鄉親，更有機會獲得「早鳥加碼獎」200元禮券20份、玻璃保鮮盒20個。

該局落實楊鎮浯縣長施政政見「社區雲端照護站，你我健康好夥伴」，爭取經濟部工業局補助計畫，設置31處智慧健康照護站，提供血壓、血氧、額溫、身高、體重等量測功能，透過物聯網技術自動上傳每一筆量測數據，把量測紀錄雲端數據化，同時也提供烈嶼鄉具慢性病居家雲端照護電子設備，其功能包含居家量測血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖，加強慢性病個案居家照護品質及協助醫師用藥，提升公共衛生政策施政，實現幸福照護及守護鄉親健康之願景。