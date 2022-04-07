2022大甲媽祖為期9天8夜遶境活動，於8日晚間11時自大甲鎮瀾宮起駕，沿途行經大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚等區，南下至嘉義新港奉天宮，預估吸引數萬信眾湧入，期間適逢例假日，警方動員2400名警力維安、交通疏導及防疫，若有暴力滋事等行為者，將依法究辦。

警察局長蔡蒼柏表示，除各分局及大隊警力執行安全維護及周邊交通疏導，並加派保安警察大隊特勤中隊、刑警及機動保安警力強化鑾轎安全維護，請信眾「不鑽轎腳（稜轎腳）、不搶轎、理性虔誠祈福」，若違法脫序或搶轎等暴力滋事行為，將當場逮捕，並依刑法等相關法令嚴懲究辦。

警方指出，遶境活動期間交通疏導管制，設有行人徒步區、禁止汽車進入區及道路封閉路段，建議民眾參與遶境進香活動盡量搭乘台鐵火車，將車輛停放於台鐵中部海岸線（海線）大甲站周邊各站，再搭乘臺鐵區間班車，下大甲站步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮。

為防範不法宵小伺機扒竊，警方提醒民眾注意隨身攜帶物品，特別製作固定及手持防竊LED燈，並針對轄內易發生竊盜案件路段、地點，張貼防竊宣導告示標語，勿將貴重物品放置車上，另蒐證檢扒小組，在人群梭巡並設置「警察服務站」。

因應新冠肺炎疫情，警方呼籲「居家隔離」、「居家檢疫」或「自主健康管理」者，勿參加遶境活動。大甲鎮瀾宮為配合防疫，宣布遶境活動「不開放鑽鑾轎祈福、不能邊走邊吃」等措施，且參加進香遶境活動，必須完整接種3劑疫苗，有廟方發的識別證，才能參加。