高雄義享時尚廣場E SKY MALL為南臺灣最時尚新地標，適逢百貨換季折扣開打，即日起至4月20日止，到義享時尚廣場參加「漾夏歡樂購」活動，會員購物最高享6％回饋，刷第一銀行義享天地聯名卡再享獨家加碼禮，合計最高達11.6％回饋，還可享3期、6期0利率優惠，讓夏日換季買起來輕鬆又省荷包。

4至9月申辦第一銀行義享天地聯名卡，新戶首刷好禮拿不完。首刷888元，可獲得松木吸塵器、小烤箱生活美學小家電，或館內刷卡金500元好禮三選一，館內月月享「食霸級」美食單筆刷卡滿千送百元館內刷卡金，搭配會員卡指定品牌9折優惠，立即享20％高回饋。刷義享天地聯名卡還有最高4小時免費停車服務，加計義享會員卡雙卡合併，當日最高可享6小時免費停車，堪稱最強百貨購物神卡。

義享天地聯名卡不止館內購物享優惠，館外優惠一樣超神。4月1日起全臺餐廳及飯店住宿、Uber Eats、Foodpanda、全聯PX Pay單筆消費滿300元，登錄即享5％刷卡金回饋，義享天地世界卡再享知名信誼高爾夫球場不限平日、假日最低2,250元擊球優惠價。

義享時尚廣場陸續引進多家南部、高雄獨家或全新概念精品品牌，提供逛街購物、品味美食、親子娛樂等豐富的生活享受。