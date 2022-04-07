美元利變保單4月紛紛拉高宣告利率，金管會7日對保戶祭出四大示警，一是宣告利率不代表投資報酬率、亦不是全期固定或保證的利率；二不要以一時宣告利率作投保唯一考量，最好看一看該公司宣告政策與歷史宣告利率；三是提前解約會收解約費用，可能不保本；四外幣保單會有匯率風險。

金管會亦給壽險公司四大警告，一是不得以宣告利率作為市場競爭手段；二是銷售時使用的廣告、文宣及行銷話術，都不得單獨以宣告利率或保單報酬率等，與其他金融商品作比較，三是不得以調高宣告利率或投資作為銷售訴求，扭曲保險本質，造成消費者誤解衍生爭議等。

四是保險業者必須作好利變保單的利潤測試及敏感度分析，銷售後必須定期召開商品管理小組會議，檢視宣告利率與區隔資產投報率是否偏離，對現在及未來清償能力的影響、資產負債配置允當性等。

利變保單一向占新契約保費3到5成的業績，今年因為美國及台灣央行升息，4月壽險公司紛紛調高利變保單的宣告利率，尤其美元躉繳理財型利變壽險，宣告利率已拉高到3.18％，分期繳或保障成份較高的美元利變壽險則拉高到3.35~3.4％，利變保單買氣即將大幅拉升。

金管會7日對此商品示警，提醒消費者宣告利率是保險公司將保費作資金運用，扣除相關行政費用後，用來計算保單價值準備金的利率，並不是全期固定或保證利率，也不會等於保單報酬率，有些保單宣告利率只適用一個月，有些是適用一年，且會隨著保單區隔帳戶投資績效好壞，調整宣告利率。

且各公司宣告利率可能是一時的策略，保戶不宜以看到較高的宣告利率作為投保唯一考量，金管會建議要看一下該壽險公司宣告政策及歷史宣告利率情況。亦即了解一下是否有高宣告利率後，就投資不佳、下調宣告利率的情況。

再者是保戶若有資金急用或未來升息，想提早解約時，會被收解約費用，若太短期出場，有可能損及本金；最後是近期有競爭力的都是美元利變保單，保戶必須考慮匯率風險。

金管會從2020年7月1日起要求各壽險公司對利變保單必須檢視三件事，一是利潤測試指標不得為負，即保單要有合理利潤；二是建立宣告利率平穩機制，宣告利率應考量區隔資產帳戶內債券利息收益率，且要反映必要利潤率及費用，建立合理平穩的宣告機制；三是每月宣告利率會議必須有完整分析各保單帳戶經營情況、投報率、固定利率資產收益率等。

也就是說不能賠本宣告、不要用股市進出的投報率來宣告，每次會議都要檢視每張保單宣告利率的合理性。