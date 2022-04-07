漲價、出貨動能活絡，三福化（4755）營運連三月展現強勁年增力道。繼1、2月營收年增79％、65％後，三福化3月營收5.73億元，月增15.99％，年成長65.94％；首季營收16.53億元，年增70.4％。

三福化去年精密化學品（剝離液／研磨液／蝕刻液、電子氣體、溼式化學品）營收佔比約59％、基礎化學品約24％、新興化學品約17％。三福化搭上半導體產業擴張時期，加上循環經濟與越南新廠的助力，營運活絡看俏。

三福化因第一季有部分回收產線工程款進帳，加上越南兩廠開始運作，2月自結稅前淨利1.09億元，年成長220.59％，淨利8700萬元，年增222.22％，EPS0.86元，比去年同期成長218.52％。

三福化今年營運成長動能除越南材料廠與氣體廠投產貢獻，還有新興化學品顯影劑回收處理量能增加及推出新世代精密化學品；其中，半導體產業成長動能強勁，精密化學品、新興化學顯影液（TMAH）回收各有2～3成成長力道。

三福化越南材料廠年產3,200噸，主為下游太陽能板化學品，鎖定當地太陽能產業及台灣市場需求，預計產能利用率第一年即可達四成以上；氣體廠鎖定越南境內鋼鐵、電子、營建工程等產業，目標第一年拉升產能利用率至五成。