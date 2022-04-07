昇達科（3491）今（7）日公告，接獲員工主動回報其與家人因有症狀，經PCR檢測呈陽性結果，證實公司確有一員工確診，對此，昇達科進一步做出解釋，強調該內勤同仁最後進入公司的日期為4月1日，換言之清明連假四天迄今均未再進入廠區，現染疫的員工與其家人已由衛生單位安排隔離，公司整體營運不受影響。

昇達科進一步說明道，在清明連假最後一天（4月5日），基於防疫預防作為，已委外完成工作場所深度清消作業，同時公司全員也已進行快篩，結果均為陰性。