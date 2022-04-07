基隆「全民防疫 愛心篩檢」措施，7日下午在暖暖區發放家用快篩試劑，共13個里計38244人，市府依人口數比例的10％配發，轄區13個領取站計3880劑，下午4時前就皆提前發送完成，發送比例為100％。

基隆市政府表示，暖暖區在7日下午1時30分，開始發放快篩試劑，如同前幾區，各領取站在開始前，都有民眾踴躍在排隊等待，暖東里甚至在還不到20分鐘內就已經全數領完。

基隆市政府說明，暖暖區暖東里不到20分鐘內就已經發送完畢，下午3時30分陸續有暖同、暖暖、八西、八中、八堵、八南、碇內及碇祥共9里已將配送數量全數給予民眾。

市府民政處長王榆森表示，經過這三天四區輪流發送快篩試劑的新聞持續曝光，加上全國疫情仍持續嚴峻，各區快篩試劑發送站資訊經由里長宣導、左右鄰居關心告知及市府利用多重管道宣導跟里內社區管委會協助，雖陸續出現排隊人龍，但在前置作業充足及在里長及志工協助下，領取篩劑作業非常順暢。

王榆森指出，尤其暖暖區公特別貼心，統一幫所有工作人員準備防護衣、面罩、手套及酒精等防疫物資，並分送至13個里發送站來強化防疫措施，並事先將盒裝試劑拆封分裝完成送至各里領取點，讓民眾都能安心及快速領取。

市政府統計，另截至7日為止，3天5區，包含仁愛、七堵、中山、安樂、暖暖，配發快篩試劑共計26090劑，發送比例為100％。