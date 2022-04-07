35中隊飛機棚廠因遭逢歷年颱風、地震等，建物嚴重毀損，第1期修復工程日前已竣工。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

前空軍桃園基地設施群曾是台灣最富有神秘色彩的國防軍事基地，2016年公告指定為市定古蹟，因位於航空城計畫區內，全區保留並規畫成7處公園用地與古蹟保存區，保存61棟建築與設施群。35中隊飛機棚廠因遭逢歷年颱風、地震等，建物嚴重毀損，第1期修復工程日前已竣工，市長鄭文燦7日前往視察。

鄭文燦表示，航空城計畫區開發同時也要保留文化資產，前空軍桃園基地設施群以前是美軍顧問團的駐紮營區，對反共前線的台灣格外具有歷史意義，為此他提出將面積達13公頃的前空軍桃園基地設施群「全區保留」，該想法獲民航局支持，保留計畫更獲得文化部列選為「前瞻計畫—再造歷史現場計畫」。

鄭文燦指出，民眾最熟悉的黑貓中隊是35中隊，全名為空軍氣象偵查研究組，其飛機棚大門上有著「紅狐隊徽」，35中隊飛機棚廠屋頂塌陷、滲水、結構外露等，若不修復恐難以彌補，因此於2018年至2020年斥資4442萬元執行第1期緊急修復工程，已完成屋頂、棚架、建築結構的補強。

鄭文燦提及，預計年底將針對第2期「05警戒區」執行修復計畫，該警戒區是以前若有空防狀況時，機隊會立即緊急起飛，有點像是現在的前進指揮所，05警戒區有4個機庫加上辦公大樓，未來將搖身一變成為城市記憶博物館，將航空城的記憶保留下來。

鄭文燦說明，05警戒區損壞較嚴重的建物包括有美方顧問團暨空勤生活區、照相技術隊營區、35中隊飛行員宿舍等地，修復經費7681萬元，由市府、國防部及文化部3方共同出資，文化部負責55％、國防部及市府各負責22.5％，預計2023年修復完成，未來將作為航空城博物館的籌備處。

鄭文燦直呼，前空軍桃園基地設施群總修復經費會超過10億元，13公頃園區將分成4區，A區作為城市記憶博物館、B區作為航空博物館、C區作為大園考古遺址、D區委外招商。文化局也補充，針對前空軍桃園基地設施群，已向文化部爭取第3期修復計畫，會持續辦理古蹟修復及展示裝修工程。