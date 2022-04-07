新冠肺炎確診個案，4月3日曾到埔里鎮18℃巧克力工房、魚池鄉哖記紅茶甕缸雞用餐，南投縣衛生局已進行疫情調查，環保局完成清消作業；南投縣教育處為加強防疫，宣布即日起至4月30日前，暫緩戶外教學、畢業旅行。

清明節連假後疫情升溫，南投縣雖沒有確診個案，但為確保學校師生健康安全環境無虞，南投縣政府宣布即日起暫緩學校戶外教學、畢業旅行及隔宿露營等活動，以避免師生跨縣市移動造成群聚感染。

教育處表示，考量學校為師生教學及活動場域，校園及運動場如非必要公務，原則上至4月30日前，暫不對外開放及外借，如有特殊情況必須備妥防疫計畫報縣府核備。

南投縣各國中小學及幼兒園，於今年4月30日前，暫停或順延辦理跨縣市戶外教育活動，並隨時注意中央流行疫情指揮中心最新防疫政策，做滾動式修正。

南投縣加強校園防疫重要措施包括，來賓、家長及訪客，有入校必要者應採實聯制、體溫量測及全程佩戴口罩；禁止額溫37.5℃、耳溫38℃者或急性呼吸道感染者入校。

學生上學前先量測體溫，生病不上班、不入校；加強手部清潔及監測健康狀況，勤洗手、遵守咳嗽禮節，除用餐飲水，其餘校園內課程活動全程配戴口罩並維持社交距離；集會活動時，應採實聯制、體溫量測、全程戴口罩，並維持社交距離。

學校內大型活動暫停辦理，或改採線上方式進行，避免校外人士進入校園；1例確診該班停課，2例確診全校停課，停課期程為10天，期間實施線上教學。