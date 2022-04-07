北市大樓主委爬水塔抓漏 失足墜7樓傷重不治 18:472022/04/07 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大樓主委爬水塔抓漏 失足墜樓傷重不治 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市忠孝東路5段一棟大樓，7日下午5時許發生一起從水塔不慎失足墜地意外，該大樓72歲李姓主委，因近日房屋漏水，下午找來工人檢查，李男卻不慎從水塔失足墜落到地面，因頭部著地經送醫急救後仍傷重不治。 警方調查，李男下午與工人一起到7樓頂樓的水塔檢查，李男在爬下水塔時，不小心墜落到7樓地面，當場失去呼吸心跳，救護人員緊急將他送醫搶救，最後仍因頭部傷勢過重宣告不治。 北市商業區30年以上建物 7月起須外牆申報 品冠周蕙備戰開唱大爆汗 #水塔 #抓漏 #主委 #傷重不治 #社區大樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東南水泥包商施工不慎造損失 陳其邁：求償到底 12:312022/04/02 社會 1年3起火燒公車 中市府全面檢查 04:102022/03/30 地方新聞 男子連撞多人肇逃稱有癲癇 家屬怒要真相 03:212022/04/01 社會 桃園冷氣工人安裝室外機 失足墜9樓身亡 16:442022/04/07 社會 能篩出九成肝癌 醫界推薦最有效率檢驗法 05:222022/04/05 健康 教唆縱火四面佛寺還錄影 遭逮判刑還得賠償鄰店99萬 12:442022/04/04 社會 公務群組互嗆 貨運司機殺死同事 04:102022/03/30 社會新聞 一度以為疫苗副作用 男打完第3劑劇烈胸痛5天 肋膜炎差點致命 19:502022/04/01 生活 中職》滑接弄傷右手 陳子豪退場送醫檢查 19:232022/03/30 體育 台中跑山聖地重機奪命 騎士摔入山溝車全毀不治 12:452022/04/06 社會 內蒙書記暗訪檢查疫情防控 商務廳官斯慶被處分 21:192022/04/05 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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