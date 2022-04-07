北市忠孝東路5段一棟大樓，7日下午5時許發生一起從水塔不慎失足墜地意外，該大樓72歲李姓主委，因近日房屋漏水，下午找來工人檢查，李男卻不慎從水塔失足墜落到地面，因頭部著地經送醫急救後仍傷重不治。

警方調查，李男下午與工人一起到7樓頂樓的水塔檢查，李男在爬下水塔時，不小心墜落到7樓地面，當場失去呼吸心跳，救護人員緊急將他送醫搶救，最後仍因頭部傷勢過重宣告不治。