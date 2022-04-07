國民黨基隆市議員提名，是否採用青年加權爭議不斷，國民黨基隆市黨部4月6日召開臨時會，決定讓青年加權20％，已完成填表爭取仁愛區提名的紀文荃在臉書抨擊，與中央黨部制度有落差，將會在4月8日到黨中央用激烈手段表達訴求，基隆市黨部主委吳國勝強調，已經平衡現役與青年黨員訴求。

紀文荃在臉書中提及，市委會依舊保障現任議員不挑戰為優先，決議讓青年最多加權20％，不只與中央黨部制度有落差，更不符合社會期待，對這項結果提出嚴正抗議，決定在4月8日前往中央黨部，用激烈手段表達訴求，抗議不尊重人民與青年聲音，還與地方既得利益者掛勾，拿制度當遊戲辜負基層期待。

吳國勝接受訪問時表示，青年加權100％黨中央只有在6個直轄市實施，基隆市不在其中，目前其他非直轄市黨部沒有青年加權，但基隆市黨部已經聽到青年黨員意見，在同時能夠兼顧現役議員與青年黨員下，決定提高青年加權20％，已經創了非直轄市黨部先河，年底基隆市選戰，市黨部希望能把市長戰作為主軸。

吳國勝說明，國民黨希望能拿回基隆市執政權，必須考量現任議員，但是青年人意見市黨部已經納入，因此才在中央沒有規定，其他非直轄市地方黨部沒有先例下，提高青年加權20％，並且比較對手民進黨議員提名，基隆市沒有青年加權，國民黨基隆市黨部有聽到青年人聲音與意見，也提出加權措施。