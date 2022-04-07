高雄房市將受惠台積電起飛，總部台南的房仲幸福家房地產，北上攻進嘉義之後，7日首次南下高雄設立營運據點，未來將鎖定鳳山文山特區、北高雄，再持續擴點，增加南台灣市占率。

幸福家不動產高雄第一個營業據點、高雄自由店，7日開業，幸福家不動產總經理李應吉表示，近年房市「重南輕北」，台南因台積電帶動南科周邊善化與新市房價飛漲，現在，高雄房市也將受惠台積電起飛。

李應吉指出，未來的南台灣，勢必會成為科技發展廊帶重心，選在這個時間點，在高雄設立幸福家不動產的第一個據點，剛好配合整個科技產業的進駐，完成幸福家不動產展店的布局策略。

總部在台南的幸福家不動產，2016年設立時，房仲總銷金額約59億元，逐年成長到2021年的337億元，五年成長417％。

他說，未來，也會持續在嘉義、台南、高雄進行展店計劃，嘉義將以嘉義西區、興業西路為首重區域，台南則以永康區、安南區新興重劃區為主，至於高雄展店，未來以鳳山文山特區、北高雄為主。