摩根大通證券指出，台積電（2330）受惠第一季漲價、5奈米製程市占提高、短線需求佳，2022年營運與毛利都非常健康；比較令人擔憂的是，半導體下行循環的擔憂已從消費性電子擴散至無晶圓廠，對2023年營運萌生擔憂，將股價預期由780元降至710元，仍維持「優於大盤」投資評等。

摩根大通證券預期，晶圓代工2022年下半年至2023年將出現砍單，尤其是成熟製程影響更大，整體而言，判斷台積電2023年營收年增率可能剩9％，伴隨產能利用率可能減少壓抑毛利率，以及折舊迅速增加，因而下修台積電財務預期。

但摩根大通強調，對台積電長線營運展望沒太大調整，2024年受惠3奈米製程營收放量帶動，推測以美元計價將年成長16％，對台積電長遠發展仍具信心。

就未來晶圓代工價格走向來看，外界先前傳出台積電8吋與12吋晶圓代工可能再啟動新一輪漲價，但摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）認為，考量終端需求疲軟情況，不太可能還能再漲價。必須面對的事實是，要是需求依然走弱、半導體步入下行循環，晶圓代工廠2023年或許還得給客戶折扣。