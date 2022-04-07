香港特首林鄭月娥日前宣布不連任，香港政務司司長李家超6日辭職，並宣布參選下屆特首。消息指，「李家超是大陸中央唯一支持人選」，呼聲相當高。對於香港特首將有新人選擔任，陸委會副主委邱垂正今（7日）表示，不論下屆香港特首由誰當選，我方均會秉持互惠原則，促進台港各領域正向交流的一貫政策立場不會改變。

針對香港第六屆特首選舉，邱垂正今表示，有關香港本屆特首選舉，係由北京一手操縱、操控，不符合港人期待，我方不予評論。長期以來，我方均秉持著互惠原則，以台港民眾福祉為優先，積極推動台港關係正向發展。因此，不論下屆香港特首由誰當選，我方均會秉持互惠原則，促進台港各領域正向交流的一貫政策立場不會改變。

而對於香港現任特首林鄭月娥的評價，邱垂正說，香港特首的執政表現，應該由港人評價，另外香港的媒體輿論以及民調對他的治理表現都已經充分揭露，他對香港的功過如何，如何相信各界自有公評。