處理器大廠美商超微（AMD）宣布與Pensando達成最終協議，在營運資金和其他調整項目之前以總值約19億美元收購Pensando。Pensando的分散式服務平台包括完整的可程式化高效能封包處理器（packet processor）以及全面的軟體堆疊（software stack），可為雲端、企業及邊緣應用加速執行網路、安全、儲存及其他類型的服務。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，打造具備最佳效能、安全性、靈活性以及最低總成本的卓越資料中心，需要運用各種類型的運算引擎。各大雲端與OEM客戶都採用EPYC處理器為其資料中心挹注效能。藉由收購Pensando，我們將領先業界的分散式服務平台納入AMD的高效能CPU、GPU、FPGA及自行調適SoC產品線。Pensando團隊不僅帶來世界級人才，其在晶片、軟體、平台等領域長期投入創新的舉措也讓我們拓展所能，為雲端、企業與邊緣客戶提供領先業界的解決方案。

雲端與企業客戶包括高盛、IBM Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud均已大規模部署Pensando的產品。Pensando的高效能與高擴充性分散式服務平台包括可程式化封包處理器，能夠分散配置在網路各處並有效率地同時加速多項基礎架構服務，可分擔CPU的工作負載及提升整體系統效能。此外，該平台配合Pensando的系統軟體堆疊提供前所未有的效能、規模、彈性及安全性。在真實世界的雲端部署中，Pensando的解決方案展現高出對手8至13倍的效能。

Pensando執行長Prem Jain表示，我們非常期待加入AMD。我們雙方在創新、卓越、為夥伴與客戶專注不懈等方面有著相同的企業文化，創造出理想的組合。在AMD與Pensando聯手下，我們具備傑出人才與工具來為客戶實現未來運算的願景。在不到五年的時間，Pensando匯集了頂尖的工程團隊，他們是建構系統的專家，並擁有豐富、深入的合作夥伴及客戶產業體系，目前已部署超過10萬個Pensando平台投入生產環境。我們與AMD將合力加速核心業務的成長，讓我們在更多市場中開拓客群。

Pensando董事長John Chambers表示，領先業界的優勢取決於運用新技術發展顛覆性的商業模式。Pensando建立在穩固的客戶產品與在雲端、邊緣及企業領域擁有至少兩年領先優勢的解決方案之上。例如，Pensando分散式服務平台除擁有比一線雲端供應商的方案要高出8至13倍的效能及規模外，耗電也更低。Pensando的智慧交換架構相較目前企業市場上的其他產品有著100倍的規模、10倍的效能，而所需成本僅為三分之一。Pensando在軟體定義雲端、運算、網路、安全與儲存服務方面的領導地位，在加入AMD更廣大的產品陣容後，將為未來十年的資料中心運算塑造出全新光景。

Pensando執行長Prem Jain與其團隊將加入AMD的資料中心解決方案事業群，納編至AMD全球資深副總裁暨總經理Forrest Norrod麾下。Pensando仍將專注於推動產品與技術藍圖，在合併後規模擴大的助力下，將加速推動其業務，發展出更廣泛的客群及市場版圖。此項收購依循1976年HSR法修正案的慣例成交條件，預計在2022年第二季完成。