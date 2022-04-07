證交所表示，天二科技（6834）今（7）日向證交所送件申請股票上市，為今（111）年第一家國內公司申請股票上市。

天二科技公司負責人為廖震益，公司實收資本額為7.98億元，主要產品包括厚膜/薄膜/金屬板電阻等，去（110）年稅前純益2.07億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.25元。