天二科技向證交所送件申請股票上市 19:032022/04/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，天二科技（6834）今（7）日向證交所送件申請股票上市，為今（111）年第一家國內公司申請股票上市。 天二科技公司負責人為廖震益，公司實收資本額為7.98億元，主要產品包括厚膜/薄膜/金屬板電阻等，去（110）年稅前純益2.07億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.25元。 新北未登工廠納管送件達4200件 逾9成已提出申請 統一IC設計臺灣N 3月31日掛牌上市 #天二科技 #申請股票上市 #送件 #證交所 #向證交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無錫百和大陸上市案 邁步 04:102022/03/21 證券．權證 KY股法說 捷敏基士德率先開跑 04:102022/03/23 證券．權證 中福、樂士補申報去年財報 4/7如常交易買賣 19:522022/04/06 財經 來不及提交去年財報 樂士股價跌停開出 11:432022/04/01 財經 東京證交所時隔60年重大變革 交易市場分3類 16:152022/04/04 國際 龍燈-KY因合併 預計4/27停買、5/3起下市 19:252022/03/28 財經 證交所：派員瞭解外資券商研究報告是否符合內控流程 18:522022/03/24 財經 證交所審議會 通過錼創科技-KY創第一上市案 18:342022/04/06 財經 中福、樂士、台開及互億去年財務出不來 20:532022/03/31 財經 證交所攜手高盛邀31公司 解析台股優勢及機會 18:502022/04/01 財經 合一新藥最快Q2獲陸藥證 04:102022/03/31 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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