證交所指出，國巨（2327）子公司Tokin Corporationa於3月30日董事會決議處分不動產，經查符合重訊相關規定，惟國巨延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相關規定，故證交所處以違約金5萬元，並函知國巨公司嗣後應確實依規定辦理。