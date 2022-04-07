永慶房產集團今（7）日公布最新的內政部實價登錄預售屋交易資訊，2021年預售屋市場炙手可熱，全台預售屋交易件數近9.4萬件，比2020年的6.9萬件成長近35％，總銷金額突破1.2兆元，成長幅度達49％。

永慶房產集團指出，根據2022第二季房產趨勢前瞻報告，針對2019年至2021年全台預售屋交易狀況進行完整的價量分析，結果發現，2021年全台預售屋房市價量齊揚。

去年全台預售屋交易件數突破9萬件，年增約35％；總銷金額成長49％。

若以七都地區，包括台北市、新北市、桃園、新竹、台中、台南、高雄，其中雙北市2021預售屋交易量的成長較為和緩，年增為8.3％。

至於桃園、新竹、台中、台南、高雄五都，預售屋交易量從2020年的4萬7,853件，到2021年一舉衝上6萬3,200件，年增超過32％。

其中，交易件數成長最為驚人的都市，為新竹縣市，2021年預售屋成交件數為6,517件，是前年3,770件的1.73倍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市為科技業重鎮，區域內產業也不斷發展，創造大量工作機會，帶動人口成長。根據七都地區民政局資料，2021年新竹縣竹北市以淨遷入人口4,175人，位居全台之首，自住需求自然強勁；另一方面，建商也看準這波人口從雙北南移至桃竹的現象，紛紛大量購地布局桃竹地區，也帶動當地預售屋交易量。

在全台預售屋交易件數方面，在雙北市以外地區，佔比略有增加。2019和2020兩年，雙北市和其餘五都，預售屋交易件數比例約為3比7；到了2021年，五都地區的預售屋交易件數佔比達75％，而雙北地區略下降5％。

至於在預售屋價格方面，2021年七都預售屋平均總價全面突破千萬門檻。

其中，台中和新竹，預售屋總價分別達1,347萬元和1,319萬元，已接近新北市的平均1,593萬元。

在漲幅方面，雙北市漲幅相對和緩；但在五都地區，除新竹縣市外，其餘四都的漲幅通通突破雙位數。台中和高雄的漲勢最為驚人，漲幅分別高達31％、23.7％，在台中晚一年買預售屋，平均要多花300萬元！

若以預售屋每坪平均單價來看，2021年高雄和台中，年度漲幅分別為21.6％和18.1％，位居第一、第二。

陳金萍表示，高雄房市因台積電題材、以及政府推動半導體S廊帶，造就高雄房市大漲。至於台中地區，政府投注大量資源規劃「水湳經貿園區」，更有如台中國際會展中心、台中綠美圖等重大建設陸續到位，帶動台中房價上漲。