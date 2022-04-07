新北市三重某涼麵店老闆娘，在休息時間於店內與男伴「激戰」，未料竟遭友人從鐵門縫隙偷拍並上傳網路，引發軒然大波，老闆娘事後也報警處理。如今店面現況也曝光，有網友經過發現，涼麵店已經拉下鐵門，歇業搬家，呼籲大家「別再傳了」。

上月底，老闆娘利用休息時間邀請何姓友人前往店內作客，何男到場後聽見嬌喘聲，透過鐵門縫隙偷窺後發現闆娘正在與男伴激戰，便當場掏出手機偷偷錄下，接著上傳LINE群組，影片隨後瘋傳各大社群平台與論壇。老闆娘看到影片後才發現，片中主角竟是自己，很快猜到偷拍者身分是自己朋友，立刻報警並提告，但影片早已流竄至各處，也遭網友不斷揶揄、朝聖。

有網友今天在營業時間經過事發涼麵店，發現店家已經歇業搬家。(示意圖／資料照)

有網友在臉書《爆廢公社》表示，今天在營業時間經過店家時，發現店家已經拉下鐵門，並貼出公告，宣布歇業搬家，讓他看不下去，呼籲網友別再傳了，「放過老闆娘」，不少人也附和：「真的太OVER」、「影片別再傳了，到時候害人家想不開」、「人家私密事沒必要冷嘲熱諷」。

這位老闆娘因外貌姣好，加上身材火辣，網路知名度相當高，不少客人慕名而來，甚至在前年曾有外送員被迷倒，一時衝動脫褲子「露鳥」告白，遭老闆娘性騷擾，在當時引發不小關注。