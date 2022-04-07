台灣首家由金融科技新創而成立的券商好好證券打造普惠基金交易平台，宣布與國泰投信攜手合作，國泰投信發行的主動型基金於好好證券平台上架，凡在4月底前開戶、完成一筆定期定額交易的投資人，都可無條件享終身免手續費。

台灣本土疫情升溫，確診病例數激增，加上外資狂賣，台股今大跌343點；國泰投信投資顧問部主管楊正豪表示，股市反應是一時，最終反映全球景氣的成長力道，台股具2.56％的現金殖利率，僅次於英國、新加坡（台灣證交所網站公告），台股近期雖有觸及「萬六」可能，但高現金殖利率還是會獲外資青睞，資金未來仍會持續湧入台股，台股大盤下半年仍有機會挑戰「萬八」。

對於一般投資大眾，定期定額投資台股基金，可以分散進場風險，且因應升息初期股市震盪加劇的時刻，是最佳保護資產的方法。

國泰投信是台灣最大資產管理公司，這次與新興的基金銷售平台—好好證券共同合作，象徵台灣的共同基金銷售通路與策略已走向多元化，基金電子交易平台日益受到重視。透過好好證券平台申購共同基金，可藉由最新金融科技的輔助，透過基金交換服務提供便利且即時的交易模式，有效打破地域的限制，還有成本低廉的特性，可望為基金交易帶來重大變革。

好好證券表示，「簡單投資」是好好證券的成立宗旨，國泰投信旗下的基金能在好好證券平台上架，讓投資人可以用最簡便的方法接觸到基金投資，是台灣基金銷售的重要里程碑。好好證券推出的「一次定終身」，強調沒有約定條件、沒有但書、沒有限制，真正終身零申贖手續費的優惠活動，國泰投信的全系列基金皆可適用。

好好證券表示，國泰投信產品線既深又廣，從全球型基金到區域型基金，從優質市場到利基型產業基金，長期為國人量身打造最適合的資產投資方案；最特別的是，國泰投信發行的台股基金，包括國泰台灣高股息基金、國泰小龍基金、國泰中小成長基金等，都是台股的優質首選基金，深受投資人信賴。

隨全球經濟復甦、原物料行情走高推升備貨力道、新興科技應用商機加大晶片需求，國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，台灣強勁出口動能可望延續，有助台股長線維持多頭格局，嚴選產業龍頭績優股，不僅獲利能力佳、股價具成長動能，增加投資勝率。

由於台灣企業獲利預估持續上修，待利空鈍化後台股有機會回歸正向走勢，林耕億預期，電子股今年仍將重回主流，可望領軍上攻。