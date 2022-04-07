中國最高檢今（7日）消息，原中國國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由福建省廈門市人民檢察院審查起訴。近日，廈門市人民檢察院已向廈門市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，徐鳴利用職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；離職後利用原擔任重慶市委常委、秘書長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額巨大，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

2021年7月13日，中央紀委國家監委網站消息，徐鳴涉嫌嚴重違紀違法被查。徐鳴被查後，過去曾與前重慶市委書記薄熙來共事的經歷又被重提。

徐鳴曾歷任商務部市場體系建設司副司長、政研室主任、綜合司司長，是薄熙來擔任商務部長時的部下。後來又追隨薄熙來南下，調任重慶市委副秘書長、政研室主任，成為其大管家。2012年3月薄熙來落馬。

徐鳴出生於1958年1月，安徽鳳陽人，早年在原國家經委、原國家計委、原國務院經貿辦、原國務院經貿委及商務部工作，曾任商務部市場體系建設司司長、政策研究室主任、綜合司司長等職。

2008年4月，徐鳴調職重慶，歷任市委副秘書長、研究室主任，市委秘書長、研究室主任、市直屬機關黨工委書記等職。2010年12月，徐鳴升任重慶市委常委，先後兼任市委秘書長，兩江新區黨工委書記、管委會主任等職。2012年6月後，他不再任重慶市委常委，只擔任兩江新區黨工委書記、管委會主任。2013年，徐鳴調任中國國家糧食局副局長。保留副部長級待遇，直至2018年3月退休。