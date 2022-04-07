不只海鮮！漢來美食旗下漢來海港餐廳甜點季登場，不需額外加價，就能吃到升級版的多道精緻甜點，且通通任你吃到飽，吃到等於賺到。今年的甜點季邀請有30年資歷以上的紐西蘭籍主廚Robert Hope客座設計，結合《愛麗絲夢遊仙境》主題，以童話經典場景元素，融入甜點中，各個外型甜美夢幻，滋味豐盈富有層次，4月9日至5月8日，全台7家漢來海港的午餐、下午餐、晚餐皆供應，一年僅有這一期。

全台的五星級自助餐品牌中，提到漢來海港，幾乎就是豐盛海鮮料理、新鮮頂級食材的代名詞，除了多樣化的中、西、日式百匯料理，容易被坊間吃到飽餐廳忽視的甜點，也絲毫沒有馬虎過。漢來海港更堅持歷年來定期邀請外籍知名甜點主廚客座，與其彼此教學相長，推出升級版的甜點，尤其今年原物料成本大漲，麵粉、奶油等皆增加好幾成，但漢來海港堅持甜點季活動時，加值後卻不需額外再加價，意在回饋一直以來支持海港的老主顧。

自2015年開始，多年皆邀約外籍名廚合作甜點季活動，像是2015年的日本新世代甜點名廚興野燈、2018年的東京甜點名廚菊地賢，就連受疫情影響的前年與去年，也邀請到米其林星級甜點名廚平塚牧人與法籍米其林三星名廚Alexis Bouillet。至於今年，則是擁有超過30年甜點烘焙資歷Robert Hope主廚，在英格蘭出生，紐西蘭長大，於紐西蘭、澳洲雪梨、英國倫敦、中國和台灣多國歷練，因此奠定多元融合的創意，善於運用在地特色加入新意，創作出跨國界西點。

此次因應漢來海港甜點季，Robert特別結合童話故事《愛麗絲夢遊仙境》主題，設計了8款甜點，造型多元繽紛且充滿童趣。《愛麗絲夢遊仙境》是發源自英國的一部兒童文學作品，自1865年出版後，被翻譯成上百多種語言出版，也多次被翻拍成動畫與電影，夢幻奇特的情節與場景是最引人入勝之處。

Robert並表示，《愛麗絲夢遊仙境》當中他最喜歡的故事橋段，就是愛麗斯跟隨著手持懷錶的兔子先生，掉入兔子洞之中展開冒險，他也擷取故事當中的經典元素，運用翩翩飛舞的蝴蝶、綻放的花朵等融入甜點，打造出紅心皇后與愛麗絲在繽紛花園以紅鶴打槌球的場景。