陳水扁前總統今天召開國際記者會，公布當年其國務機要費21項金錢流向，要證明沒有貪污。過去與陳水扁有「長扁之爭」的駐日代表謝長廷表示，這對阿扁來說是一生榮辱轉折關鍵，扁堅持不默的態度，「看了感慨萬分亅。其實總統國務機要費就是首長特別費，但當年特別費除罪卻留下國務機要費沒有除罪。

謝長廷表示，隨著時間流逝和世事變化，這多年前機要費的流向，也許大多數人已經沒有興趣，不過對阿扁來說卻是一生榮辱轉折關鍵，他堅持不默的態度，看了感慨萬分。

他認為，其實總統的國務機要費就是首長的特別費，依從前習慣，用途由首長決定，限制很寛鬆，但2006年間特偵組突然偵查起訴藍綠多位首長，包括馬英九，馬嘶聲喊冤，並宣布參選總統，藍營也全力援救，最後法院就起訴部分判無罪而承辦檢察官也放手沒再追訴其他部分而得脫身。

謝長廷指出，馬當選總統後，國民黨多數的立法院通過修法，火速將特別費除罪，以防生變為馬杜絕後患，因綠營也有人涉案，所以民進黨也沒有反對，卻留下國務機要費沒有除罪，而當年舖天蓋地紅衫軍運動，抗議陳水扁貪污，主要指的是貪污國務機要費，其他都是調查過程的案外案。