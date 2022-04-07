晟德（4123）7日召開董事會，宣布通過合併子公司玉晟生技，暫訂換股比例為1：0.1078，合併基準日6月30日；董事長林榮錦表示，此舉將加速成晟德轉型為專業生技投資控股公司。

為促成該合併案，晟德擬增資發行新股13,949,937股以合併玉晟。

林榮錦表示，為晟德長期策略發展需要並整合集團資源，以提昇經營績效與擴大經營實力，合併後存續公司名稱仍為晟德大藥廠，預期待玉晟生技股東會決議通過，並取得相關主管機關核准後始得進行，合併基準日暫訂為今年6月30日。

玉晟目前有四大核心投資項目，包括大陸的加科思、台灣的長聖生技、長佳智能及博晟生醫等，合併玉晟生技後，將由晟德直接負責後續的投資與管理，讓晟德對四大生技公司享有的投資收益擴大到100％。

晟德大藥廠原為國內老字號藥廠，晟德董事長林榮錦接手經營後，先將晟德定位為國內最專業的水劑藥廠；2008年，晟德再定位為生技工業銀行，在台灣、大陸、香港及美國不斷進行投資，輔佐數十家生技及大健康公司躍上國際資本市場舞台，期待於2025年打造7-8個生技獨角獸企業。

晟德2021年全年稅後淨利18億元，每股盈餘3.6元，2022年年初投資回收款已逾新台幣80億；至2022年2月底止，晟德占「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數成份股」比重，已高居第四名。