高通公司（NASDAQ: QCOM）今日宣布已完成從SSW Partners收購Arriver的交易，強化高通技術公司為汽車製造商和第一階零組件供應商以規模化方式提供具競爭力的開放式完全整合先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案的能力。

高通技術公司資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal表示：「高通技術公司已成為汽車產業的關鍵技術合作夥伴，而Arriver的駕駛輔助資產將加速公司提供領先的ADAS解決方案，成為Snapdragon數位底盤平台的重要組成部分。我們始終致力於為所有汽車層級提供先進解決方案，隨著Arriver駕駛輔助資產融入Snapdragon Ride平台，我們能更好地驅動自動駕駛的未來。我們很高興歡迎優秀的Arriver團隊加入。」

收購完成後，基於此前與Arriver合作的基礎，高通技術公司將把Arriver的電腦視覺、駕駛策略和駕駛輔助資產整合進其領先的Snapdragon Ride平台產品組合。

Snapdragon Ride平台是針對高效能中央運算與視覺系統解決方案的完整產品組合，包含其Snapdragon系統單晶片家族和加速器產品系列，能滿足汽車生態系在功能安全領域對於可擴展且可升級的整合軟體系統單晶片日益增長的需求。

除具備擴展能力支持廣泛汽車類型外，SnapdragonRide平台的模組化特性可為汽車製造商提供極大靈活性以充分發揮其開發的軟體功能。高通公司將在2022年4月即將召開的公布財報會議中提供關於此次收購的更多詳細財務訊息。